Шкарлет рассказал, в каких школах после каникул ученики останутся на дистанционном обучении

Ученики 1-4 классов украинских школ после каникул будут учиться в очном формате, отметил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Шкарлет рассказал о формате обучения в школах после каникул Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

После каникул ученики, которые проживают в "красной" зоне эпидемической опасности в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, продолжат обучение дистанционно. Об этом заявил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram 21 октября.

Минобразования убеждено, что дети должны учиться в полноформатном режиме, подчеркнул Шкарлет.

"В зависимости от эпидемического цвета региона, некоторые начнут очное обучение, некоторые, если это "красная" зона, останутся на дистанционном. К сожалению. Хочу проинформировать, что мы совместно с Минздравом будем обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате (после каникул), а 5-11 классов – в зависимости от эпидемического уровня – в смешанном или дистанционном форматах", – заявил и.о. министра.

12 октября Министерство образования и науки Украины направило в регионы письмо с рекомендацией провести каникулы в школах с 15-го по 30 октября включительно. Письмо подписано (.pdf) Шкарлетом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 6719 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество больных достигло 315 826 случаев COVID-19. Жертвами болезни стали уже 5927 украинцев, а выздоровели 132 219 человек.