Очевидно, что учиться в этом году придется удаленно. Так зачем морочить голову родителям, обнадеживая двухнедельными каникулами?

Я не власть. Но если бы я был властью, то взял бы одну обыкновенную типовую общеобразовательную школу и пропустил бы всех детей через тест. Боюсь, может так оказаться, что главными разносчиками вируса окажутся наши дети.

В моем окружении за последние недели массово начали выявлять коронавирус у детей школьного возраста.

И практически все дети болеют бессимптомно или с такими симптомами, при которых родители чаще всего списывают это на легкую простуду или отравление. Откуда мы знаем, сколько детей и подростков вот так бессимптомно ходит в школу, заражает одноклассников, учителей, родственников и окружающих.

Например. В школе моего сына на прошлой неделе вдруг обнаружили заболевшего ребенка и отправили всю параллель на карантин. До этого то же самое произошло с детьми в старших классах.

В саду у коллеги ребенок неделю ходил с легкими симптомами интоксикации. Когда родители наконец решились сделать тест – он показал наличие коронавируса у ребенка.

У друзей один из детей заразил всех остальных. И все они с положительными тесами сидят дома без каких-либо симптомов.

Худший пока вариант у дочери товарища. Температура около недели держится 37–38 и слабый стул.

Статистика, публикуемая Минздравом, так же показывает рост заражения среди детей. И эта статистика ведь только среди тех детей, чьи симптомы таки заставили родителей пойти на анализы.

Ежедневно спрашивают – а что конкретно сделать, чтобы не случился коллапс?! Я считаю, школы надо закрывать не с 15-го по рекомендации, а с сегодняшнего дня и по общенациональному решению. Чего тянуть?! Эти пять дней до каникул уже ничего толком не решат в плане учебного процесса, но точно изолируют детей и подростков от новых контактов.

И обнадеживать с двухнедельными каникулами тоже глупо. Я не понимаю зачем делать каникулы до 30-го. Ведь уже абсолютно очевидно, что учиться в этом году придется удаленно. Так лучше не морочить голову родителям, тем более, что дети, сидя дома, лезут на потолок от скуки и безделья – а через неделю стартовать дистанционное обучение.

Да. Как и многим родителям, нам с женой особо не с кем оставить ребенка дома, но я считаю лучше исключить детей из зоны риска и как фактор заражения взрослых.

Услышьте. Сделайте эксперимент и протестируйте одну школу целиком.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора