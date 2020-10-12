Почему школы должны закрыть, а детские садики – нет? Или ученики первого – четвертого классов сильно отличаются от детсадовцев?

Управленческий хаос или импотенция на марше...

Карантин в школах – бессмысленно. Дистанционка – разрушительна и преступна. Никто не готов. Ни учителя, ни родители. Организационно не готова сама система. Нет учебников и пособий. Сельские и районные школы – просто на заклание. Образование поставлено на паузу, а это катастрофа.

И главное. А кто родителям компенсирует их вынужденный отпуск? Или Миша Радуцкий будет вместо "инвестиционной няни" бабушкой на дому работать? А компьютеры у всех есть? Или, может, интернет есть во всех наших школах?

Кстати, министр образования накануне нового учебного года просил выделить всего 2 млрд грн из фонда COVID-19 для подготовки всех учреждений к возможному ухудшению ситуации. Отказали. Сказали, что денег нет. Все потратили на дороги.

Далее. А почему школы закрыть, а детские садики – нет? Или ученики первого – четвертого классов сильно отличаются от ребят, которые посещают садики? А почему школы закрыть, а многолюдные выборы проводить? Где логика всех этих решений? Тогда и остальные учреждения надо "на каникулы"? Или общественный транспорт опаснее для детей, нежели для взрослых?

Власть, принимая подобные решения и "рекомендации" для местных советов, просто снимает с себя ответственность, надувает щеки и имитирует бурную деятельность, демонстрируя свою профнепригодность. Это проявление полной управленческой деградации и абсолютного непонимания происходящих процессов, их истоков, форм, рисков и последствий.

Зеленский и Ко принимают решения хаотичного характера, ничего общего не имеющие с реальной ситуацией и необходимыми мерами. Так что случай тяжелый. Политическая импотенция никакой "Виагрой" не лечится. Исключительно "ампутация"...

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора