Украинские ученые призвали Раду не назначать Шкарлета министром образования

Украинские ученые в открытом письме председателю Верховной Рады и народным депутатам отметили, что Министерство образования и науки должен возглавить человек "с безупречной научной и человеческой репутацией", и призвали не утверждать на этой должности врио министра Сергея Шкарлета.

В июне Шкарлет стал врио министра образования и науки Украины Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Украинские ученые написали открытое письмо депутатам и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором призвали не назначать министром образования Сергея Шкарлета. Письмо 15 декабря опубликовало издание ZN.UA.

Ученые отметили, что "в так называемых научных работах" Шкарлета был найден плагиат, и попросили "воздержаться от назначения министром образования и науки Украины лица, репутация которого в научной и образовательной общественности является крайне негативной".

Раду призвали приложить усилия, чтобы министерство возглавил человек "с безупречной научной и человеческой репутацией".

"Назначение Шкарлета министром образования и науки будет сигнализировать международному сообществу о поддержке плагиата и недоброчесности в науке и образовании на государственном уровне и об опасности сворачивания реформ и возврата к прошлому", – говорится в сообщении.

Среди подписантов обращения указаны академики Национальной академии наук Украины, профессора, доктора и кандидаты наук (всего – более 200 человек, список подписантов постоянно обновляется).

48-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. В 2010–2020 годах был ректором Черниговского национального технологического университета. В 2010 году был избран депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

В июне 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и врио министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета.

Сразу после назначения врио министра обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

Тогда же 40 украинских ученых, в том числе академики НАН, выступили против назначения Шкарлета врио министра. Они отметили, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

В сентябре комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования пришел к выводу, что в трех работах Шкарлета есть плагиат. В ответ врио министра подал на агентство в суд.

Парламентская фракция "Слуга народа" соберется на заседание 15 декабря, чтобы обсудить возможность назначения глав трех министерств, в том числе Шкарлета.

14 декабря представители ряда образовательных организаций (в частности, Союза ректоров высших учебных заведений Украины, Национальной академии педагогических наук Украины, Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы) попросили президента Украины Владимира Зеленского назначить Шкарлета министром образования. Авторы обращения считают, что у Шкарлета есть значительный управленческий опыт и он понимает проблемы отрасли. На следующий день несколько общественных организаций, которые занимаются сферой образования ("Смарт образование", "Батьки SOS", "Родительский контроль", Центр инновационного образования "Про.Світ", "Ре: Освіта" и другие) попросили не назначать Шкарлета главой Минобразования на постоянной основе. По их мнению, Шкарлет "не в состоянии поддержать конкретными действиями необходимые реформы".