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Витренко, Шкарлет и генерал-майор Лапутина. В "Слуге народа" назвали кандидатов на должности глав трех министерств

По словам нардепа от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгении Кравчук, вечером 15 декабря с врио министра образования и науки Сергеем Шкарлетом, бывшим исполнительным директором "Нафтогазу" Юрием Витренко и членом Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины Юлией Лапутиной проведут собеседования члены парламентского монобольшинства.

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Кравчук рассказала о кандидатах на должности в Кабмине
Кравчук рассказала о кандидатах на должности в Кабмине
Фото: Слуга Народу / Facebook

У пропрезидентской фракции "Слуга народа" есть кандидатуры на должности глав Министерства образования и науки, Министерства ветеранов, а также на пост вице-премьер-министра – министра энергетики. Об этом глава фракции, нардеп Евгения Кравчук рассказала агентству "Интерфакс-Украина" 15 декабря.

"Есть кандидаты: на Министерство образования и науки – [нынешний врио главы ведомства] Сергей Шкарлет, на первого вице-премьер-министра – министра энергетики [бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз України"] Юрий Витренко и на Минветеранов предлагается [генерал-майор] Юлия Лапутина", – сказала она.

По словам Кравчук, сегодня вечером нардепы от "Слуги народа" на заседании фракции проведут собеседования с каждым из кандидатов.

Лапутина сейчас работает в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, рассказала Кравчук.

Она входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. До этого работала в Службе безопасности Украины, стала второй в истории Украины женщиной, которая получила звание генерала.

В сентябре – декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в зоне антитеррористической операции (сейчас – операция Объединенных сил) на Донбассе и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

Шкарлет стал врио министра образования и науки Украины. До этого был ректором Черниговского университета. После назначения на должность в Кабмине чиновника обвинили в плагиате. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступали против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели. Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах.

Вопрос назначения новых министров планируют вынести на рассмотрение парламента до конца недели, рассказывала Кравчук.

Теги: СБУ, вице-премьер, Юрий Витренко, Слуга народа, назначение, Юлия Лапутина, Сергей Шкарлет
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