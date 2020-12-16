Профильный комитет не поддержал назначение Шкарлета министром образования

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал Верховной Раде определиться во время пленарного заседания c вопросом назначения министром образования и науки Украины Сергея Шкарлета, который временно исполняет обязанности главы ведомства.

Шкарлет стал врио министра образования в июне 2020 года Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций на заседании 16 декабря не поддержал назначение министром образования и науки Украины Сергея Шкарлета, который временно исполняет обязанности главы ведомства.

Об этом в Facebook проинформировала народный депутат от "Голоса", секретарь комитета Наталия Пипа.

Как сообщила нардеп, из 11 членов комитета, которые приняли участие в голосовании, за его назначение проголосовали пять нардепов, против были двое, четверо воздержались.

Комитет рекомендовал Раде определяться по этому вопросу в зале, голосование, по словам Пипы, состоится 17 декабря.

48-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. В 2010–2020 годах был ректором Черниговского национального технологического университета. В 2010 году был избран депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

В июне 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и врио министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета.

Сразу после назначения врио министра обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

Тогда же 40 украинских ученых, в том числе академики НАН, выступили против назначения Шкарлета врио министра. Они отметили, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

В сентябре комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования пришел к выводу, что в трех работах Шкарлета есть плагиат. В ответ врио министра подал на агентство в суд.

14 декабря представители ряда образовательных организаций (в частности, Союза ректоров высших учебных заведений Украины, Национальной академии педагогических наук Украины, Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы) попросили президента Украины Владимира Зеленского назначить Шкарлета министром образования. Авторы обращения считают, что у Шкарлета есть значительный управленческий опыт и он понимает проблемы отрасли.

На следующий день несколько общественных организаций, которые занимаются сферой образования ("Смарт образование", "Батьки SOS", "Родительский контроль", Центр инновационного образования "Про.Світ", "Ре: Освіта" и другие), попросили не назначать Шкарлета главой Минобразования на постоянной основе. По их мнению, Шкарлет "не в состоянии поддержать конкретными действиями необходимые реформы".

Против назначения выступили и украинские ученые. 15 декабря академики Национальной академии наук Украины, профессора, доктора и кандидаты наук (всего более 300 человек, список подписантов постоянно обновляется).

Парламентская фракция "Слуга народа" в тот же день собралась на заседание, на котором обсуждали кандидатуры на должности министров, в том числе Шкарлета. Как сказал после заседания глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, вопрос назначения Шкарлета был дискуссионным.