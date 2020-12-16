Шмыгаль пообещал представить глав Минэнергетики и Минобразования в ближайшее время

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что такие важные отрасли, как энергетика и образование, нельзя оставить без полноценного управления.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 16 декабря заявил, что в ближайшее время представит новых кандидатов на должность министров энергетики и образования, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В ближайшее время планируются новые назначения по нескольким министерствам. […] Мы не можем оставить такие важные отрасли, как энергетика и образование, без полноценного управления. Поэтому я буду предлагать кандидатуры соответствующих министров", – сказал Шмыгаль.

Министерство энергетики Украины сейчас возглавляет временно исполняющий обязанности министра Юрий Бойко, а Минобразования – врио министра Сергей Шкарлет.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура вечером 15 декабря сообщил, что на пост первого вице-премьера, министра энергетики Украины рассматривали бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко, а Шкарлета – на должность главы ведомства.

Сегодня Верховная Рада поддержала проект постановления №4498 об отставке министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.