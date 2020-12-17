Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия

Выступая с трибуны Верховной Рады, кандидат в министры аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что налоговые поступления от использования земли можно увеличить.

17 декабря Верховная Рада поддержала кандидатуру Романа Лещенко на должность министра аграрной политики Украины. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За назначение проголосовало 242 народных депутата, против – семь.

Предложение назначить Лещенко министром поступило от фракции "Слуга народа", кандидатуру внес премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил необходимость восстановить аграрное министерство.

"Первый шаг – это назначение профильного министра", – сказал он.

Лещенко с июня 2019 года возглавляет Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Выступая с трибуны парламента, кандидат в министры, в частности, заявил, что есть резервы для увеличения поступления налогов от использования земли.

"Я вижу потенциал детенизации", – подчеркнул Лещенко.

Министерство аграрной политики Украины было упразднено правительством Алексея Гончарука в сентябре 2019 года. Его объединили с Министерством экономического развития и торговли. Новое ведомство получило название Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.