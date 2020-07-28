Кандидатуры на пост министра аграрной политики пока нет – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что как минимум до сентября Министерство аграрной политики создано не будет.

На данный момент кандидатуры на должность министра аграрной политики Украины нет. Об этом 28 июля на брифинге на Крюковском вагоностроительном заводе заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видео пресс-конференции опубликовано на канале правительства в YouTube.

"Кандидатур нет, министерство появится. Когда? Ну это решение, наверное, привязано и к кандидатуре, и к решению Верховной Рады. Поэтому пока каникулы в Верховной Раде не закончатся... Очевидно, что до сентября мы не будет разделять министерства. Принципиальное решение о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, принято", – сказал он.

Министерство аграрной политики Украины было упразднено правительством Алексея Гончарука в сентябре 2019 года – его объединили с Министерством экономического развития и торговли. Новое ведомство получило название Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В конце мая 2020 года Шмыгаль заявлял, что Минэкономразвития собираются снова разделить на два министерства.