Кандидатуры на пост министра аграрной политики пока нет – Шмыгаль

На данный момент кандидатуры на должность министра аграрной политики Украины нет. Об этом 28 июля на брифинге на Крюковском вагоностроительном заводе заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видео пресс-конференции опубликовано на канале правительства в YouTube.
"Кандидатур нет, министерство появится. Когда? Ну это решение, наверное, привязано и к кандидатуре, и к решению Верховной Рады. Поэтому пока каникулы в Верховной Раде не закончатся... Очевидно, что до сентября мы не будет разделять министерства. Принципиальное решение о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, принято", – сказал он.
Министерство аграрной политики Украины было упразднено правительством Алексея Гончарука в сентябре 2019 года – его объединили с Министерством экономического развития и торговли. Новое ведомство получило название Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
В конце мая 2020 года Шмыгаль заявлял, что Минэкономразвития собираются снова разделить на два министерства.