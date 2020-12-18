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Стерненко снова отправили под ночной домашний арест

Приморский суд Одессы снова взял под ночной домашний арест активиста Сергея Стерненко, подозреваемогов убийстве мужчины, который напал на него.

Стерненко одновременно является потерпевшим и подозреваемым в деле о нападении 2018 года
Стерненко одновременно является потерпевшим и подозреваемым в деле о нападении 2018 года
Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Одесский активист Сергей Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, снова взяли под ночной домашний арест. Такое решение 18 декабря принял Приморский районный суд Одессы. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Маси Найем на своей странице в Facebook

"Суд отказал прокурорам в избрании меры пресечения Стерненко в виде содержания под стражей. Сергею избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 21.00 до 06.00", – сообщил Найем.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/3660148587363972

Следующее судебное заседание по делу состоится 29 декабря, отметил правозащитник. 

"Мне избрали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Снова. Хотя нет никаких рисков, о чем суд сам ранее и говорил", – прокомментировал решение суда Стерненко.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2906011826341814

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. 11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Активисту инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена на ночной домашний арест.

Теги: Одесса, убийство, правозащитники, Сергей Стерненко, Маси Найем, домашний арест
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