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Татаров прокомментировал подписание ему САП подозрения по делу "Укрбуда"

Заместитель руководителя Офиса президента Андрея Ермака – Олег Татаров выступил с обвинениями в сторону руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Татаров: Докажу свою невиновность и достойно отвечу
Татаров: Докажу свою невиновность и достойно отвечу
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Заместитель руководителя Офиса президента Андрея Ермака – Олег Татаров заявил, что не причастен к коррупционным схемам по делу "Укрбуда". Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Таким образом Татаров отреагировал на информацию СМИ, в частности "Украинской правды" о том, что  исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал ему подозрение.

Татаров выступил с обвинениями в сторону руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

"Сытник – это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты", – заявил Татаров.

Он добавил, что будет доказывать свою невиновность по делу о компании "Украбуд".

"Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", – подчеркнул Татаров.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Татаров, когда работал в "Укрбуде", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Сытник сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих "экстремистами".

О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник считает, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки. По данным НВ, Татарова не планируют увольнять, несмотря на скандалы.

Теги: СМИ, Украина, коррупция, Олег Татаров, обвинение, Максим Грищук, подозрение, САП
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