Замглавы Офиса президента Татарову сообщили о подозрении – НАБУ

Согласно сообщению Национального антикоррупционного бюро, заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении во взяточничестве.

18 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили подозрение заместителю главы Офиса президента, проинформировала пресс-служба НАБУ.

Имя чиновника в релизе не указывали, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет об Олеге Татарове.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Следствие считает, что бывший топ-чиновник государственной компании "Укрбуд" может быть причастен к даче взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

Татаров, как сказано в релизе, – третий подозреваемый в совершении преступления.

Кроме него, в деле фигурируют заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (ГНИЭКЦ) Министерства внутренних дел Украины и бывший народный депутат, экс-владелец "Укрбуду" Максим Микитась.

Следствие считает, что замдиректора ГНИЭКЦ в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы. Чиновника арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. На заседании суда по избранию ему меры пресечения прокурор сказал, что переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Татаров, когда работал в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Сытник сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано раньше, но его не вручили: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Олег Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих "экстремистами".

О том, что Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник считает, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки. По данным НВ, Татарова не планируют увольнять, несмотря на скандалы.