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Слушание дела MH17 по существу начнется в июне 2021 года – Окружной суд Гааги

В Окружном суде Гааги заявили, что следующее по существу дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над оккупированным Донбассом состоится 1 февраля 2021 года.

В марте 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета
В марте 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета
Фото: EPA

Окружной суд Гааги 7 июня 2021 года начнет слушания по существу дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над оккупированным Донбассом в 2014 году. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба суда.

В суде, 25 ноября завершилась досудебная стадия уголовного производства по делу MH17, его отправили следственному судье для дополнительного расследования.

"Следующее слушание состоится 1 февраля 2021 года. На нем рассмотрят, в частности, и то, как продвигается это дополнительное расследование, и статус требований о возмещении вреда, представленных родственниками, и заявление прокуратуры о проверке реконструкции MH17", – заявили в суде.

По данным суда, необходимость проверки и дата ее возможного проведения будет решаться на слушании 15 апреля 2021 года. Предварительно, ее могут назначить на май 2021 года.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. 

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Пулатов не признает свою вину. Его защитники подавали многочисленные ходатайства, требуя, чтобы суд рассмотрел альтернативные версии крушения малайзийского Boeing. Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил, в том числе – о рассмотрении альтернативной версии катастрофы. Просьбу о допросе нескольких экспертов и свидетелей, которые могут дать показания по "Буку" и по тому, причастен ли к его транспортировке Пулатов, удовлетворили. Кроме того, суд разрешил адвокатам родственников погибших иметь доступ к цифровой версии всех материалов дела. 

Теги: Украина, Донбасс, катастрофа, боевики, крушение, MH17, расследование, Boeing, рейс
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