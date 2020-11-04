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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

В суде по MH17 хотят допросить Геращенко и Авакова

Защита россиянина Олега Пулатова, который проходит обвиняемым по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, хочет допросить главу МВД Украины Арсена Авакова по поводу видео с предполагаемым ЗРК "Бук", а также его заместителя Антона Геращенко.

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Слушания по делу MH17 возобновились
Слушания по делу MH17 возобновились
Фото: courtmh17.com

Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом россиянина Олега Пулатова хочет допросить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко. Об этом сообщает УНН.

Запрос связан с публикациями фото и видео с транспортировкой ракетной установки "Бук".

"Геращенко был опрошен в качестве свидетеля 29 августа 2017 года. В июле 2014 года он работал советником министра внутренних дел Украины. В своем заявлении он сказал, что кто-то по имени Кропачов установил камеры на улицах Снежного и Тореза, и утверждал, что эти камеры записали передвижение военной техники... Защита хотела бы допросить Геращенко, Кропачова и того, кто сделал фото", – сказал один из адвокатов.

Защита Пулатова также просит допросить целый ряд свидетелей, которые говорили, что видели "Бук" и слышали о его перевозке. 

"18 июля 2014 года Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, опубликовал ссылку на видео, о котором ранее упоминалось... В сообщении он заявил, что, скорее всего, секретные подразделения наблюдения МВД 18 июля 2014 года в 4.50 наблюдали транспортировку ракетной установки по направлению к российской границе... Мы бы хотели допросить господина Авакова в качестве свидетеля", – сообщили адвокаты.

Они также просили допросить в качестве свидетеля экс-боевика "ДНР" Владимира Цемаха.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Слушания возобновились накануне, 3 ноября.

Теги: Россия, Арсен Аваков, боевики, Антон Геращенко, MH17, Бук, Олег Пулатов
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