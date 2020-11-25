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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Суд в Нидерландах отказался рассматривать альтернативные версии крушения МH17

Судьи, которые рассматривают дело о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над оккупированным Донбассом в 2014 году, решили сконцентрироваться на основной версии катастрофы, которую представила международная следственная группа.

Рассмотрение дела должно проходить без затягивания времени, заявили судьи
Рассмотрение дела должно проходить без затягивания времени, заявили судьи
Фото: ЕРА

Окружной суд Гааги отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов защиты о предоставлении дополнительного времени на изучение альтернативных версий крушения малайзийского самолета рейса МН17, который был сбит в небе над оккупированным Донбассом в 2014 году.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Суд сконцентрируется на основной версии, изложенной международной следственной группой, пишет "Интерфакс".

На сегодняшнем заседании судьи объявили решение по запросам адвокатов одного из четырех обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, и прокуратуры.

Один из судей, рассматривающих дело, сказал, что сторона защиты подала много запросов на проведение дополнительных расследований. Однако задача суда – "добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени", отметил он.

Как пишет "Укринформ", большинство запросов защиты Пулатова отклонили, но удовлетворили просьбу о допросе нескольких экспертов и свидетелей, которые могут дать показания по "Буку" и по тому, причастен ли к его транспортировке Пулатов. Кроме того, суд разрешил адвокатам родственников погибших иметь доступ к цифровой версии всех материалов дела.

Пулатов – один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing. Кроме него, в деле фигурируют двое россиян – "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин и экс-глава "разведки ДНР" Сергей Дубинский, а также украинец – командир разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леонид Харченко. Им всем 19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении в причастности к катастрофе.

Ранее Пулатов не признал свою вину. Его защитники подавали многочисленные ходатайства, требуя, чтобы суд рассмотрел альтернативные версии крушения малайзийского Boeing. Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

3 ноября Пулатов ответил на вопросы своих адвокатов. Записанную на видео встречу показали в нидерландском суде по делу о крушении MH17. Он заявил, что за день до крушения самолета находился в районе населенных пунктов Степановка и Мариновка, которые расположены недалеко от места крушения.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета.

Теги: Россия, Украина, Нидерланды, боевики, Гаага, MH17, война в Украине, суд, Олег Пулатов
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