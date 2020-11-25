Суд в Нидерландах отказался рассматривать альтернативные версии крушения МH17

Судьи, которые рассматривают дело о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над оккупированным Донбассом в 2014 году, решили сконцентрироваться на основной версии катастрофы, которую представила международная следственная группа.

Окружной суд Гааги отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов защиты о предоставлении дополнительного времени на изучение альтернативных версий крушения малайзийского самолета рейса МН17, который был сбит в небе над оккупированным Донбассом в 2014 году.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Суд сконцентрируется на основной версии, изложенной международной следственной группой, пишет "Интерфакс".

На сегодняшнем заседании судьи объявили решение по запросам адвокатов одного из четырех обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, и прокуратуры.

Один из судей, рассматривающих дело, сказал, что сторона защиты подала много запросов на проведение дополнительных расследований. Однако задача суда – "добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени", отметил он.

Как пишет "Укринформ", большинство запросов защиты Пулатова отклонили, но удовлетворили просьбу о допросе нескольких экспертов и свидетелей, которые могут дать показания по "Буку" и по тому, причастен ли к его транспортировке Пулатов. Кроме того, суд разрешил адвокатам родственников погибших иметь доступ к цифровой версии всех материалов дела.