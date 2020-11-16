ГРУ России курировало проект, который распространял фейки о катастрофе МН17 – Bellingcat

Основатели медиа-проекта Bonanza Media – бывшая сотрудница российского пропагандистского телеканала RT Яна Ерлашова и нидерландский блогер Макс ван дер Верфф – регулярно общались с полковником российской разведки Сергеем Чебановым; в 2020 году он организовал поездку Ерлашовой на территорию, подконтрольную "ЛНР", для съемок "документального фильма" о катастрофе рейса МН17, выяснили Bellingcat и The Insider.

Главное управление Генштаба вооруженных сил России (ГРУ) курировало работу проекта Bonanza Media, который распространял фейки о крушении малайзийского Boeing 777 в июле 2014 года. Об этом говорится в материале Bellingcat и The Insider, обнародованном 12 ноября.

Расследователи проанализировали взломанную переписку генерал-майора ГРУ Андрея Ильченко – помощника главы ГРУ Игоря Костюкова – и полковника ГРУ Сергея Чебанова, которую выставил на продажу анонимный Telegram-канал Black Mirror (часть писем автор канала предоставил журналистам для ознакомления).

Материалы, которые получили расследователи, свидетельствуют о том, что бывшая сотрудница пропагандистского телеканала RT Яна Ерлашова и нидерландский блогер Макс ван дер Верфф, основавшие проект Bonanza Media, регулярно общались с Чебановым.

Чебанов и Ильченко, судя по данным журналистов, организовали поездку Ерлашовой на не подконтрольную Киеву территорию Луганской области в январе 2020 года для съемок "документального фильма" о катастрофе МН17.

В феврале 2020-го Ерлашова прислала Чебанову черновик тизера к "фильму". Кроме того, с полковником согласовывали статьи, предназначенные для публикации на сайте Bonanza Media, пишут расследователи.

Ерлашова и ван дер Верфф основали проект Bonanza Media, который позиционирует себя как платформа независимой журналистики, в начале 2019 года. Как отмечают расследователи, к тому времени они были "хорошо известны в кругах конспирологов, не доверяющих результатам официального расследования".

"Еще работая на RT, Ерлашова стала автором документальных фильмов, критикующих нидерландское расследование, ее обвиняли, среди прочего, в том, что ради сюжета она подбросила обломки самолета рядом с местом крушения. Макс ван дер Верфф, одержимо критикующий украинские власти и симпатизирующий "ЛДНР", был постоянным героем российских государственных СМИ, где отстаивал теорию о непричастности России к сбитию Boeing", – говорится в материале.

В частности, 17–18 февраля российские СМИ активно тиражировали публикацию их проекта, согласно которой ни одной зенитной установки "Бук" не могло быть в районе пуска ракеты, сбившей малайзийский Boeing 777 в июле 2014 года. На сайте не приводили подтверждений достоверности материалам, которые они обнародовали. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал статью ставящей под сомнение позицию международной следственной группы, которая обвинила Россию в причастности к трагедии.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

В июле Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.