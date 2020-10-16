Австралия призвала Россию вернуться к переговорам по катастрофе рейса МН17

Правительство Австралии выразило глубокое разочарование выходом России из трехсторонних переговоров с Нидерландами по международно-правовой ответственности за крушение самолета Boeing 777 рейса MH17.

Правительство Австралии призвало Россию вновь присоединиться к трехсторонним переговорам по делу о крушении в небе над Донбассом в 2014 году самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Мэрис Пейн от 16 октября.

"Правительство Австралии глубоко разочаровано решением России выйти из трехсторонних переговоров с Нидерландами по ее роли в крушении [Boeing 777, выполнявшего рейс] MH17 17 июля 2014 года", – заявили в МИД Австрии.

Подход Австралии в сотрудничестве с Нидерландами основывался на стремлении конструктивно участвовать в усилиях, нацеленных на достижение результата, сказала министр.

"Австралия по-прежнему привержена установлению истины, справедливости и привлечению к ответственности 298 жертв MH17 и их близких, включая 38 человек, называвших Австралию домом", – сказано в заявлении.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

В июле Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.

15 октября МИД России заявил о невозможности дальнейшего участия РФ в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с крушением MH17 – МИД РФ расценил обращение Нидерландов в ЕСПЧ как "недружественные действия, которые лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций".

Для родственников погибших в авиакатастрофе рейса MH17 на Донбассе решение России выйти из трехсторонних консультаций станет болезненным, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Вместе с Австралией участники саммита Евросоюза сегодня призвали российские власти возобновить трехсторонние переговоры по катастрофе MH17.