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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Киев настроен привлечь всех виновных в катастрофе МН17 к уголовной ответственности – МИД Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар встретился с послом Нидерландов в Украине Йоганнесом де Молом. Они подтвердили готовность сотрудничать в расследовании катастрофы малайзийского Boeing 777 рейса MH17.

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Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области
Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области
Фото: ЕРА

Киев настроен приложить максимум усилий для справедливого расследования крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 на востоке Украины и привлечения всех виновных в этом преступлении к уголовной ответственности. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины от 30 сентября по итогам переговоров заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара и посла Нидерландов в Украине Иоганнеса де Мола.

"Главное внимание собеседников было сконцентрировано на развитии сотрудничества в рамках расследования сбивания самолета рейса MH17. Василий Боднар отметил принципиальную настроенность Киева приложить максимум усилий для справедливого расследования и привлечения виновных в этом преступлении к уголовной ответственности", – привели подробности встречи в МИД.

Кроме расследования катастрофы самолета рейса МН17 стороны договорились работать над разминированием Донбасса, разрабатывать инфраструктурные и агропромышленные проекты и проекты по развитию гражданского общества в Украине, резюмировали в МИД.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

В июле Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.

На недавнем заседании суда по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Нидерландах 28 сентября выступила адвокат обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате. Она заявила, что ее подзащитный не знает, как сбили самолет, и попросила перенести заседание на 3 ноября.

Теги: Нидерланды, Донбасс, Малайзия, Торез, Boeing 777, MH17, Василий Боднар, Malaysia Airlines, Куала-Лумпур
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