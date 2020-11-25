В суде в Нидерландах сегодня начинается очередное слушание по делу MH17

На сегодняшнем заседании суда по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 судьи должны объявить решение по запросам адвокатов одного из четырех обвиняемых, россиянина Олега Пулатова.

Сегодня в Нидерландах начнется очередное судебное заседание по делу о сбитом над оккупированным Донбассом в 2014 году малайзийском самолете рейса МН17. Об этом говорится на сайте суда.

Заседание начнется в 14.00 по киевскому времени.

По данным "Укринформа", на сегодняшнем заседании суд должен объявить решение по запросам адвокатов одного из четырех обвиняемых, россиянина Олега Пулатова.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

Пулатов – один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing. Кроме него в деле фигурируют двое россиян – "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин и экс-глава "разведки ДНР" Сергей Дубинский, а также украинец – командир разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леонид Харченко. Им всем 19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении в причастности к катастрофе.

Ранее Пулатов не признал свою вину. Его защитники подавали многочисленные ходатайства, требуя, чтобы суд рассмотрел альтернативные версии крушения малайзийского Boeing. Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе.

3 ноября Пулатов ответил на вопросы своих адвокатов. Записанную на видео встречу показали в нидерландском суде по делу о крушении MH17. Он заявил, что за день до крушения самолета находился в районе населенных пунктов Степановка и Мариновка, которые расположены недалеко от места крушения.