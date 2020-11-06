Украинские специалисты проанализируют запись встречи Пулатова с адвокатами

На заседании суда по делу о крушении малайзийского Boeing 777 на Донбассе прослушали видеозапись встречи подполковника воздушно-десантных войск России Олега Пулатова, которого обвиняют в авиакатастрофе, с адвокатами.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Фото: EPA

Украинская сторона проанализирует видеозапись общения обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Украине в 2014 году россиянина Олега Пулатова с его нидерландскими адвокатами. Об этом 5 ноября в комментарии "Укринформу" сообщил руководитель международной совместной следственной группы от Украины, заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"На заседании суда мы послушали запись Пулатова во время визита защитников к обвиняемому. Мы будем анализировать эту запись и свое заключение передадим в Нидерланды", – сказал он.

Украину также интересуют ответы в рамках судебного процесса обвиняемого экс-главы "разведки ДНР" Сергея Дубинского, отметил Мамедов.

"Вопросы участия обвиняемого в судебном процессе, его допроса и т.д. должны решаться по каналам международной правовой помощи и добросовестного выполнения РФ своих обязательств по международному праву. Этого за более чем шесть лет расследования мы не наблюдали", – подчеркнул замгенпрокурора.

Пулатов – один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing. Кроме него в деле фигурируют двое россиян – "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин и экс-глава "разведки ДНР" Сергей Дубинский, а также украинец – командир разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леонид Харченко. Им всем 19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении в причастности к катастрофе.

Пулатов ранее не признал свою вину. Его защитники подавали многочисленные ходатайства, требуя, чтобы суд рассмотрел альтернативные версии крушения малайзийского Boeing. Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе.