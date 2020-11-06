Украинские специалисты проанализируют запись встречи Пулатова с адвокатами

Украинская сторона проанализирует видеозапись общения обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Украине в 2014 году россиянина Олега Пулатова с его нидерландскими адвокатами. Об этом 5 ноября в комментарии "Укринформу" сообщил руководитель международной совместной следственной группы от Украины, заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
"На заседании суда мы послушали запись Пулатова во время визита защитников к обвиняемому. Мы будем анализировать эту запись и свое заключение передадим в Нидерланды", – сказал он.
Украину также интересуют ответы в рамках судебного процесса обвиняемого экс-главы "разведки ДНР" Сергея Дубинского, отметил Мамедов.
"Вопросы участия обвиняемого в судебном процессе, его допроса и т.д. должны решаться по каналам международной правовой помощи и добросовестного выполнения РФ своих обязательств по международному праву. Этого за более чем шесть лет расследования мы не наблюдали", – подчеркнул замгенпрокурора.
Пулатов – один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing. Кроме него в деле фигурируют двое россиян – "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин и экс-глава "разведки ДНР" Сергей Дубинский, а также украинец – командир разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леонид Харченко. Им всем 19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении в причастности к катастрофе.
Пулатов ранее не признал свою вину. Его защитники подавали многочисленные ходатайства, требуя, чтобы суд рассмотрел альтернативные версии крушения малайзийского Boeing. Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.