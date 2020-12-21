По результатам работы миссии Международного валютного фонда в Украине ожидается получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

С 21 декабря в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, говорится на сайте Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что по результатам работы этой миссии ожидается получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получение еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова говорила в конце ноября, что очередной транш от МВФ получить до конца 2020-го Украина не успеет.

"У МВФ есть процедуры: сколько времени занимает пересмотр, сколько времени готовятся документы, когда они подаются на рассмотрение совета директоров, и только после этого происходит выделение средств. Учитывая то, что сейчас уже почти 1 декабря, что 25 декабря начинаются рождественские праздники в Европе, а потом новогодние праздники, мы физически не успеваем завершить эту процедуру получением денег в этом году", – объясняла она.