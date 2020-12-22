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В Минздраве спрогнозировали, какую вакцину от COVID-19 получит Украина

Точный ответ на вопрос, от какого производителя Украина получит вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, будет известен в январе 2021 года, сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин.

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Кузин: Учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от AstraZeneсa
Кузин: Учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от AstraZeneсa
Фото: phc.org.ua

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает получить вакцину от коронавирусной инфекции AZD1222, которую разработала англо-шведская компания AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин. 

Он отметил, что данные об эффективности вакцины по итогам клинических исследований получили производители Moderna, AstraZeneсa, а также Pfizer и BioNTech. 

"В то же время сейчас очень много вакцин, которые находятся на последней фазе клинических исследований. Какую вакцину мы получим, будет зависеть от того, в какие временные рамки будет происходить производство этой вакцины. По той информации, которая у нас есть, Pfizer собирается произвести 50 млн доз вакцины до конца 2020 года, Moderna – 20 млн доз, а AstraZeneсa – 100 млн доз", – сказал Кузин. 

По его словам, Украина, когда подавала заявку на участие в COVAX, учитывала условия хранения препарата, которые может себе позволить.

"Поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от AstraZeneсa. Но точный ответ на то, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, мы сможем получить только в январе 2021 года", – сказал он. 

Вакцина производства Pfizer хранится при температуре от -70 °С до -80 °С, Moderna – около -20 °С, AstraZeneca – +2... +8 °С. 

Вакцина от AstraZeneca показала в среднем 70% эффективности. Во время ее испытаний в октябре скончался один доброволецПредварительные контракты на поставку вакцины в случае успешных испытаний с AstraZeneca заключили Европейский союз и Австралия, а Израиль сообщал о заключительной стадии переговоров о закупке препарата.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, переговоры, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин
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