В Украине могут ввести новые штрафы за нарушение самоизоляции

Кабинет Министров Украины 23 декабря одобрил законопроект, который предлагает ввести новые штрафы за нарушение режима самоизоляции и обсервации во время карантина, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Законопроект предусматривает изменения в ст. 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Документ предлагает ввести новое положение, согласно которому нарушение особого порядка режима самоизоляции или обсервации, установленного в решении о карантине, наказывается штрафом в размере от 200 (3400 грн) до 500 (8500 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.
Теперь документ должна принять Верховная Рада.
В начале прошлого месяца в Украине уже вводили новые штрафы за нарушение карантина, в частности за неношение масок в общественных местах.
По состоянию на 23 декабря в Украине зарегистрировано 989 642 случая коронавирусной инфекции, из них 10 136 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 17 172 пациента с COVID-19, выздоровело 615 660 человек.