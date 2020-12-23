В Украине могут ввести новые штрафы за нарушение самоизоляции

Если Верховная Рада примет одобренный Кабинетом Министров законопроект, то в Украине за нарушение правил самоизоляции смогут штрафовать на сумму до 8500 грн.

Кабинет Министров Украины 23 декабря одобрил законопроект, который предлагает ввести новые штрафы за нарушение режима самоизоляции и обсервации во время карантина, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект предусматривает изменения в ст. 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Документ предлагает ввести новое положение, согласно которому нарушение особого порядка режима самоизоляции или обсервации, установленного в решении о карантине, наказывается штрафом в размере от 200 (3400 грн) до 500 (8500 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Теперь документ должна принять Верховная Рада.

В начале прошлого месяца в Украине уже вводили новые штрафы за нарушение карантина, в частности за неношение масок в общественных местах.