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Испания ввела штрафы до €6 тыс. для прибывающих без отрицательного ПЦР-теста

C 23 ноября путешествующие авиатранспортом или морским путем в Испанию должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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В Испании зафиксировали более 1,49 млн заболевших COVID-19
В Испании зафиксировали более 1,49 млн заболевших COVID-19
Фото: EPA

Правительство Испании ввело новые карантинные меры для прибывающих из стран, которые относят к высокому риску заражения коронавирусом. Об этом сообщается в постановлении министерства здравоохранения Испании.

Путешествующие авиатранспортом или морским путем в Испанию должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В случае его отсутствия им могут выписать штраф на сумму до €6 тыс. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до поездки. 

Авиакомпаниям и паромным/круизным компаниям рекомендуют проверять наличие правильного пакета документов у путешественников перед отправлением.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила, что путешественники в случае прибытия в страну без отрицательного теста должны будут заплатить штраф и сделать его на месте.

Решение вступит в силу 23 ноября.

В настоящие время в списке стран с высоким риском заражения коронавирусом – около 65 государств, в том числе Украина. Список стран с высоким риском составляется в соответствии с критериями, установленными Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, и обновляется каждые 15 дней.

Тестирование требуется для всех тех, кто прибывает в аэропорты или порты Испании (включая людей, которые живут в Испании и возвращаются домой). Решение не распространяется на путешествующих сухопутным транспортом.

По данным Университета Хопкинса, в Испании зафиксировали более 1,49 млн заболевших COVID-19, 41,2 тыс. – умерли, 150,3 тыс. – выздоровели. Испания – шестая страна в мире по количеству случаев заражения после США, Индии, Бразилии, России и Франции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Испания, правительство, аэропорт, граница, штраф, авиакомпания, пассажиры, коронавирус, тестирование
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