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Виктор Андрусив
Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего.


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Около 70% моих знакомых переболели COVID-19 и ведут более-менее полноценную жизнь, а я вынужден всего остерегаться. Начинаю им завидовать

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Когда здоровые позавидуют больным.

Все описывают, как у них прошел COVID-19. Я решил описать, как выглядит жизнь здорового человека, вокруг которого бурлит вирус.

Мы с семьей в эпицентре вируса с марта месяца. Почти каждую неделю кто-то из близких знакомых заболевает. Это человек, с которым контакты были без масок, потому что это или близкие сотрудники, или родственники. Это заставляет нас постоянно делать тесты, по несколько раз в месяц. Каждый тест выбивает из рабочего режима на несколько дней ожидания результата.

Любое повышение температуры, насморк или боль в горле также заставляют делать тесты. Поскольку это чаще случается у детей – они автоматически пропускают школу и садик. На каждый насморк наступает пропуск и дома вынужден оставаться кто-то из родителей.

В этой реальности невозможно что-то спланировать, поскольку заболеть можно в любой день. И это совершенно не вопрос масок и дезинфекции. Поскольку никаких гарантий они не дают. В результате полностью разрушено планирование жизни. Важные рабочие события, семейные празднества – все это под угрозой срыва, а потому приходится отказываться. Особенно события, которые слишком зависят от вашего личного присутствия.

По моим наблюдениям своего окружения на сегодняшний день переболело 70% моих коллег, друзей и близких родственников, причем сложных случаев было меньше 10%. Я смотрю за тем, как они ведут более или менее полноценную жизнь, в то время как я вынужден максимально остерегаться, отказываться от каких-либо планов и тому подобного. И это момент, когда начинает наступать зависть.

Конечно, очень не хочется рисковать. Но тем не менее заболеть в таких условиях мне представляется неизбежным. То есть это, скорее всего, произойдет до появления вакцины. И особенно бесит, что человечество, которое собирается полететь на Марс, за год эпидемии не выяснило, при каких условиях COVID-19 проходит трудно, а при каких – легко.

Сегодня пришел очередной отрицательный тест. Вот и что с этим всем делать?

Источник: Victor Andrusiv / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, эпидемия, вирус, Виктор Андрусив, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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