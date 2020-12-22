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Британские ученые заявили, что дети так же восприимчивы к заражению новым штаммом коронавируса, как и взрослые

Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам в Великобритании заявили, что пока не могут объяснить причины большего заражения детей новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2.

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Новый штамм коронавируса обнаружили в Британии на прошлой неделе
Новый штамм коронавируса обнаружили в Британии на прошлой неделе
Фото: EPA

Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам в Великобритании подтвердили, что новый мутировавший коронавирус SARS-CoV-2 распространяется среди детей значительно быстрее, чем предыдущие штаммы. Об этом 22 декабря сообщает Reuters.

Профессор по новым инфекционным болезням в Оксфордском университете Питер Хорбе сообщил агентству, что согласно данным, новый штамм коронавируса гораздо больше заражает детей, чем предыдущий. 

Нил Фергюсон, профессор и эпидемиолог инфекционных болезней Имперского колледжа Лондона, заявил, что есть данные, что мутировавший вирус более склонен к заражению детей, однако причинно-следственная связь пока не установлена. По его словам, необходимо собрать больше данных, чтобы увидеть, как он будет себя вести в будущем.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса.

21 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило, что внимательно следит за эпидемической ситуацией в Великобритании, где выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Ведомство рекомендовало гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и Юго-Восточную Англию. "Консультации между государствами-членами по этому вопросу еще продолжаются. Решение о дальнейших действиях Украины будет принято после всестороннего анализа ситуации и консультаций с иностранными партнерами", – отметили в МИД.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.

Врач-инфекционист Виктор Петров сообщил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный на прошлой неделе в Великобритании, подтвержден у жителя Закарпатской области.

Теги: Великобритания, эпидемия, исследование, болезнь, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Британия, вакцина, коронавирус
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