Зеленский: Делаем все для ускорения поставок в Украину качественной, проверенной вакцины от COVID-19

Поставка в Украину первой партии вакцины от коронавируса ожидается в конце первого квартала 2021 года, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Украинская власть активизировала переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями и правительствами других стран, чтобы ускорить поставки в Украину качественной, проверенной вакцины от COVID-19. Об этом 24 декабря во время рабочей поездки в Запорожскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

"Минздрав постоянно ведет переговоры со многими западными партнерами – и Moderna, и AstraZeneca, и с китайскими производителями, и европейскими производителями – о поставках вакцины", – сказал Зеленский.

По его словам, изначально 8 млн доз вакцины от коронавируса Украина должна была получить во втором–третьем квартале следующего года. Сейчас первая партия ожидается в конце первого квартала 2021 года.

"Нужно сделать все, чтобы ускорить этот процесс предоставления вакцины. Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только ЕС, чтобы мы могли ускорить поставки качественной, проверенной вакцины", – подчеркнул президент.

Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с Индией, Великобританией, Францией и рядом других стран.

Глава государства также добавил, что бесплатные прививки будут предусмотрены для тех слоев населения, которые попадают в зону риска: медиков, военных, соцработников, полицейских и так далее.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что в рамках глобального механизма COVAX страна, скорее всего, получит вакцину компании AstraZeneca, но при этом готова к хранению и транспортировке препаратов других фирм.

Британско-шведская компания AstraZeneca разрабатывала вакцину от коронавирусной инфекции совместно с Оксфордским университетом. Клинические испытания препарата проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности. 23 декабря AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины в Великобритании.

11 декабря AstraZeneca объявила о намерении объединить свою вакцину с российским препаратом “Спутник V“. В компании заявляли, что комбинация различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.