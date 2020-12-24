Вакцину от коронавируса в мире получило более 2,7 млн человек – Bloomberg

Вакцинация против коронавируса началась в шести странах, сообщило агентство Bloomberg.

В мире прививки от коронавируса по состоянию на 24 декабря сделали более 2,7 млн человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, которое отслеживает информацию о вакцинации.

Вакцинация началась в шести странах:

США – 1 млн 117 тыс. 801 доза (по состоянию на 23 декабря);

Китай – 650 тыс. доз (по состоянию на 19 декабря);

Великобритания – 500 тыс. доз (по состоянию на 21 декабря);

Россия – 440 тыс. доз (по состоянию на 22 декабря);

Израиль – 29 596 доз (по состоянию на 21 декабря);

Канада – 27 735 доз (по состоянию на 23 декабря).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Как сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у 78,7 млн человек, 1,7 млн человек умерли, 44,4 млн – выздоровели.

По данным ВОЗ на 22 декабря, в мире 61 производитель вакцины от COVID-19 является кандидатом на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.