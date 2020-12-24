Вакцину от коронавируса в мире получило более 2,7 млн человек – Bloomberg

В мире прививки от коронавируса по состоянию на 24 декабря сделали более 2,7 млн человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, которое отслеживает информацию о вакцинации.
Вакцинация началась в шести странах:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Как сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у 78,7 млн человек, 1,7 млн человек умерли, 44,4 млн – выздоровели.
По данным ВОЗ на 22 декабря, в мире 61 производитель вакцины от COVID-19 является кандидатом на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.
И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".
Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.