У Макрона больше нет симптомов COVID-19 – Елисейский дворец

В соответствии с протоколом лечения COVID-19 президент Франции Эммануэль Макрон может прекратить изоляцию через семь дней, отметили в Елисейском дворце.

Президент Франции Эммануэль Макрон больше не страдает от коронавирусной болезни. Об этом 24 декабря проинформировал сайт Елисейского дворца.

"У президента республики... больше нет симптомов COVID-19. Во время болезни он мог оставаться мобилизованным по основным текущим вопросам нашей страны и проводить плановые консультации и встречи. Он будет продолжать действовать таким же образом в ближайшие часы и дни", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Макрона рассказали, что "в соответствии с действующим протоколом" изоляция главы государства может быть прекращена через семь дней.

Президент Франции также передал пожелания французам на Рождество, призвав их противостоять коронавирусу.

17 декабря Елисейский дворец сообщил о выявлении у Макрона COVID-19, в связи с чем он перешел на удаленную работу. В частности, в таком режиме 22 декабря он общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На самоизоляцию ушла и супруга Макрона Бриджит.

Франция входит в пятерку стран с наибольшим количеством случаев коронавирусной инфекции. По данным минздрава, в стране зарегистрировано 2,5 млн инфицирований коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.