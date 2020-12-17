Бриджит Макрон ушла на самоизоляцию после заболевания мужа COVID-19

Сейчас у первой леди Франции нет симптомов коронавирусной инфекции COVID-19

Первая леди Франции Бриджит Макрон ушла на самоизоляцию после того, как стало известно, что у французского президента Эммануэля Макрона подтвердили инфицирование COVID-19. Об этом сообщает Le Figaro ссылаясь на информацию пресс-службы Елисейского дворца.

По информации агенства, у супруги Макрона нет симптомов заболевания, однако она сдала тест на наличие коронавирусной инфекции. Его результат оказался отрицательным. В ближайшие дни она сделает повторный тест.

Бриджит продолжит работать в режиме видео-конференций, говорится в сообщении.

Макрон также перешел в удаленный режим работы.

Франция входит в пятерку стран с наибольшим количеством случаев коронавирусной инфекцией, в стране COVID-19 в разное время было инфицировано 2,4 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.