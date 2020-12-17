У Макрона обнаружили COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал тест на COVID-19 после появления первых симптомов заболевания.

Президент Франции Эммануэль Макрон инфицирован коронавирусом. Об этом 17 декабря проинформировал сайт Елисейского дворца.

"У президента республики сегодня диагностирован COVID-19. Этот диагноз был поставлен после теста, сделанного при появлении первых симптомов. В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на семь дней", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Макрона отметили, что глава государства продолжит работать удаленно.

Франция входит в пятерку стран с наибольшим количеством случаев коронавирусной инфекцией, в стране COVID-19 в разное время было инфицировано 2,4 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.