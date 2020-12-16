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Маски во время встреч с близкими и социальная дистанция. ВОЗ дала рекомендации по празднованию Нового года и Рождества

Всемирная организация здравоохранения предупредила о вероятном всплеске заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Европе в 2021 году из-за массовых скоплений во время зимних праздников.

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Европейцев призывают соблюдать карантинные требования во время зимних праздников
Европейцев призывают соблюдать карантинные требования во время зимних праздников
Фото: ЕРА

В начале 2021 года темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Европе могут ускориться. Об этом говорится в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по минимизации рисков распространения инфекции, опубликованных 16 декабря. 

В заявлении отмечается, что в Европейском регионе во время новогодних и рождественских праздников растет число массовых мероприятий, в которых принимают участие люди всех возрастов. 

Это влечет за собой значительный риск увеличения передачи COVID-19 в течение предстоящего сезона праздников.

"Несмотря на некоторый хрупкий прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск последующей вспышки коронавируса в первые недели и месяцы 2021 года. Нам нужно будет сотрудничать, чтобы предотвратить ее", – заявили в ВОЗ. 

Организация рекомендует по возможности собираться на празднования на открытом воздухе, если это невозможно – в помещениях ограничивать количество участников мероприятий, соблюдать дистанцию и обеспечивать проветривание. 

"Ношение масок и физическое дистанцирование в кругу друзей и семьи могут показаться неудобными, но это в значительной мере способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого", – подчеркнули в ВОЗ. 

На свежем воздухе – независимо от страны проведения – должны проходить и религиозные службы, подчеркнули в ВОЗ. Их продолжительность необходимо сократить, а во время проведения должны соблюдаться противоэпидемические меры, считают в организации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 16 декабря в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтвердили 73,7 млн случаев заражения коронавирусом, 1,64 млн человек умерли, 41,8 млн – выздоровели от COVID-19.

Теги: Рождество, ВОЗ, Европа, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, маски
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