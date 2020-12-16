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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Обман Зеленского, провал власти, бегство врачей, вакцина от коронавируса, локдаун, Супрун. Интервью Бацман с Тодуровым. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с украинским кардиохирургом, директором Института сердца Борисом Тодуровым. Во время интервью доктор говорил о пандемии коронавируса и особенностях заболевания COVID-19, о том, почему поддерживает министра здравоохранения Максима Степанова, о проблемах системы здравоохранения в Украине, конфликте с бывшим врио министра здравоохранения Уляной Супрун, о том, почему, по его мнению, власть полностью провалила борьбу с коронавирусом, коммуникации с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансплантологии и о том, кого считает человеком года.

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Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).

В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 14 тыс. операций.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.

Теги: Борис Тодуров, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, медики, Уляна Супрун, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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