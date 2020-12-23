Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на Донбассе и борьбу с COVID-19

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение приехать в Киев, сообщили в Офисе президента Украины.

Вечером 22 декабря телефонный разговор провели президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом проинформировал Офис президента (ОП) Украины.

"Глава Украинского государства пожелал президенту Франции скорейшего выздоровления от коронавирусной болезни и восстановления сил, а также поздравил его с днем рождения, который Эммануэль Макрон отмечал накануне. Владимир Зеленский поднял вопрос о содействии со стороны Франции в получении Украиной лицензированной вакцины против COVID-19 качественного производства. Лидеры договорились о дальнейшей координации усилий по солидарному распределению сертифицированной вакцины", – говорится в сообщении.

Зеленский назвал "жестом настоящей дружбы" согласие французской стороны помочь в вопросе вакцинации.

"Значительное внимание во время разговора было уделено вопросу достижения мира на Донбассе. Владимир Зеленский проинформировал президента Франции об актуальных усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения устойчивого мира. Эммануэль Макрон заверил, что Франция продолжит принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе", – рассказали в ОП.

Обсуждая договоренности, достигнутые на саммите нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года, Зеленский отметил, что Украина их выполнила.

"Макрон подтвердил намерение осуществить официальный визит в Украину, как только позволит эпидемическая ситуация", – отметили в Офисе президента Украины.

17 декабря Елисейский дворец сообщил о выявлении у Макрона COVID-19, в связи с чем он перешел на удаленную работу.

О поставках вакцины от коронавируса Минздрав Украины ведет в рамках глобальной инициативы COVAX и напрямую с производителями препаратов.

9 декабря 2019 года состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами, последний – 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.