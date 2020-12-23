ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на Донбассе и борьбу с COVID-19

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение приехать в Киев, сообщили в Офисе президента Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский и Макрон общались по телефону
Зеленский и Макрон общались по телефону
Фото: ЕРА

Вечером 22 декабря телефонный разговор провели президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом проинформировал Офис президента (ОП) Украины.

"Глава Украинского государства пожелал президенту Франции скорейшего выздоровления от коронавирусной болезни и восстановления сил, а также поздравил его с днем рождения, который Эммануэль Макрон отмечал накануне. Владимир Зеленский поднял вопрос о содействии со стороны Франции в получении Украиной лицензированной вакцины против COVID-19 качественного производства. Лидеры договорились о дальнейшей координации усилий по солидарному распределению сертифицированной вакцины", – говорится в сообщении.

Зеленский назвал "жестом настоящей дружбы" согласие французской стороны помочь в вопросе вакцинации.

"Значительное внимание во время разговора было уделено вопросу достижения мира на Донбассе. Владимир Зеленский проинформировал президента Франции об актуальных усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения устойчивого мира. Эммануэль Макрон заверил, что Франция продолжит принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе", – рассказали в ОП.

Обсуждая договоренности, достигнутые на саммите нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года, Зеленский отметил, что Украина их выполнила.

"Макрон подтвердил намерение осуществить официальный визит в Украину, как только позволит эпидемическая ситуация", – отметили в Офисе президента Украины.

17 декабря Елисейский дворец сообщил о выявлении у Макрона COVID-19, в связи с чем он перешел на удаленную работу.

О поставках вакцины от коронавируса Минздрав Украины ведет в рамках глобальной инициативы COVAX и напрямую с производителями препаратов.

9 декабря 2019 года состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами, последний – 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

Теги: эпидемия, Донбасс, вакцинация, Владимир Зеленский, война в Украине, конфликт, президент, война на Донбассе, Эммануэль Макрон, визит, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
71-летняя Муравьева заразилась коронавирусом
71-летняя Муравьева заразилась коронавирусом
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
  "Смерть 2020-му". Вышел трейлер комедии об уходящем годе от создателей "Черного зеркала". Видео
  "Смерть 2020-му". Вышел трейлер комедии об уходящем годе от создателей "Черного зеркала". Видео
91-летняя Пахмутова и 92-летний Добронравов госпитализированы с COVID-19
91-летняя Пахмутова и 92-летний Добронравов госпитализированы с COVID-19
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
Мадонна позировала в ковбойской шляпе с тростью в руках
Мадонна позировала в ковбойской шляпе с тростью в руках
"Отпустить все, что прятала, было лучшим решением". alyona alyona показала себя с бородкой
"Отпустить все, что прятала, было лучшим решением". alyona alyona показала себя с бородкой
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Танцы со звездами". Стало известно, за сколько были проданы на аукционе оба кубка победителей шоу
"Танцы со звездами". Стало известно, за сколько были проданы на аукционе оба кубка победителей шоу
Ани Лорак показала награду от российского телеканала. Фото
Ани Лорак показала награду от российского телеканала. Фото
Козловский в необычном наряде раскрыл секрет непобедимости
Козловский в необычном наряде раскрыл секрет непобедимости
"Все это изменило меня". Шоптенко в день 33-летия подвела итоги непростого года
"Все это изменило меня". Шоптенко в день 33-летия подвела итоги непростого года
"Печенье, аромат которого помнишь с детства". Украинская певица поделилась простым рецептом домашней выпечки
"Печенье, аромат которого помнишь с детства". Украинская певица поделилась простым рецептом домашней выпечки
  "Ей 18?", "Вот так харизма". Дапкунайте очаровала фанов, показав содержимое сумки. Видео
  "Ей 18?", "Вот так харизма". Дапкунайте очаровала фанов, показав содержимое сумки. Видео
  "Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы". Вакарчук рассказал, будет ли еще раз баллотироваться в Раду
  "Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы". Вакарчук рассказал, будет ли еще раз баллотироваться в Раду
"Видимо, надо было посмотреть на многих со стороны". Пережившая измену мужа Королева сравнила своих друзей с крысами
"Видимо, надо было посмотреть на многих со стороны". Пережившая измену мужа Королева сравнила своих друзей с крысами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS