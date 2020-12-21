Зеленский: Все конфликты в Европе, где есть присутствие РФ, я считаю ужасными

В числе конфликтов в Европе, где "так или иначе" присутствует РФ, президент Украины Владимир Зеленский назвал Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазию и Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский считает "ужасными" конфликты в Европе, к которым причастна Россия. Об этом он заявил The New York Times в интервью, которое было записано 16 декабря, стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента.

"Все конфликты, которые существуют сегодня в Европе, где так или иначе присутствует Российская Федерация, я считаю ужасными и, конечно же, очень всем желаю, чтобы это закончилось. Все эти конфликты – это показатель того, что везде, где была "заморожена" территория – это Приднестровье, это Абхазия, это Донбасс, это Карабах, – все эти территории с годами проигрывают в развитии, проигрывают экономически", – сказал Зеленский.

Он считает, что "самое страшное – проигрывают люди".

"Когда я говорю, что проигрывают люди, я имею в виду и людей, живущих на этих оккупированных территориях. Они проигрывают потому, что разрывают отношения с центральной частью их страны. Они "в воздухе", не развиваются, они страдают, и самое страшное, что они просто доживают жизнь, не получая от нее удовольствия, и они обрекают все последующие поколения на такую жизнь. Жизнь в изоляции в тот момент, когда современный мир шире и гораздо прекраснее", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что "все эти конфликты не могут сравниться с конфликтом между Украиной и Россией".

"Мы очень большие. Украина очень большая. И то, как мы защищаем нашу страну, – в самом начале мы показали, что оккупировать Украину невозможно. Все умрут здесь, но независимость нашей страны никто не отдаст", – заявил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Приднестровье и Нагорном Карабахе российские военные присутствуют в качестве миротворцев.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Россией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.