ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Все конфликты в Европе, где есть присутствие РФ, я считаю ужасными

В числе конфликтов в Европе, где "так или иначе" присутствует РФ, президент Украины Владимир Зеленский назвал Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазию и Донбасс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Мы показали, что оккупировать Украину невозможно
Зеленский: Мы показали, что оккупировать Украину невозможно
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский считает "ужасными" конфликты в Европе, к которым причастна Россия. Об этом он заявил The New York Times в интервью, которое было записано 16 декабря, стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента.

"Все конфликты, которые существуют сегодня в Европе, где так или иначе присутствует Российская Федерация, я считаю ужасными и, конечно же, очень всем желаю, чтобы это закончилось. Все эти конфликты – это показатель того, что везде, где была "заморожена" территория – это Приднестровье, это Абхазия, это Донбасс, это Карабах, – все эти территории с годами проигрывают в развитии, проигрывают экономически", – сказал Зеленский.

Он считает, что "самое страшное – проигрывают люди".

"Когда я говорю, что проигрывают люди, я имею в виду и людей, живущих на этих оккупированных территориях. Они проигрывают потому, что разрывают отношения с центральной частью их страны. Они "в воздухе", не развиваются, они страдают, и самое страшное, что они просто доживают жизнь, не получая от нее удовольствия, и они обрекают все последующие поколения на такую жизнь. Жизнь в изоляции в тот момент, когда современный мир шире и гораздо прекраснее", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что "все эти конфликты не могут сравниться с конфликтом между Украиной и Россией".

"Мы очень большие. Украина очень большая. И то, как мы защищаем нашу страну, – в самом начале мы показали, что оккупировать Украину невозможно. Все умрут здесь, но независимость нашей страны никто не отдаст", – заявил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Приднестровье и Нагорном Карабахе российские военные присутствуют в качестве миротворцев.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Россией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Теги: Россия, Приднестровье, Донбасс, Абхазия, Нагорный Карабах, независимость, Владимир Зеленский, конфликт, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Проснулась и хотелось расплакаться". Цибульская рассказала, какой подарок получила от мужа на 35-летие
"Проснулась и хотелось расплакаться". Цибульская рассказала, какой подарок получила от мужа на 35-летие
"Упс!" Петросян оценил неожиданный образ молодой супруги с короной на голове
"Упс!" Петросян оценил неожиданный образ молодой супруги с короной на голове
Жена Бабкина рассказала, как начинался их роман
Жена Бабкина рассказала, как начинался их роман
Шнуров рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса
Шнуров рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Старший внук Пугачевой показал тестя и рассказал о совместном бизнесе
Старший внук Пугачевой показал тестя и рассказал о совместном бизнесе
"Объяснили, что мир не состоит из розовых пони". Приходько вызвала полицейских для беседы с 10-летней дочерью
"Объяснили, что мир не состоит из розовых пони". Приходько вызвала полицейских для беседы с 10-летней дочерью
  "Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
  "Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
  "Ничему тебя жизнь не учит". Полякова отреагировала на выбор Мишиной на шоу "Холостячка"
  "Ничему тебя жизнь не учит". Полякова отреагировала на выбор Мишиной на шоу "Холостячка"
"Милая девочка без макияжа. Красотка!", "Счастье в глазах человека", "Очень настоящая". Каменских показала, как выглядит без косметики
"Милая девочка без макияжа. Красотка!", "Счастье в глазах человека", "Очень настоящая". Каменских показала, как выглядит без косметики
"Есть культовые группы, культовые личности". Трегубова прокомментировала съемки в клипе российской группы "Ленинград"
"Есть культовые группы, культовые личности". Трегубова прокомментировала съемки в клипе российской группы "Ленинград"
Беременная Василиса Фролова заразилась коронавирусом
Беременная Василиса Фролова заразилась коронавирусом
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
25-летняя Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Авербуха. Видео
25-летняя Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Авербуха. Видео
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
  "Все делала сама этими ручками". Ани Лорак рассказала, как пережила карантин
  "Все делала сама этими ручками". Ани Лорак рассказала, как пережила карантин
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн
"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн
Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер
Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS