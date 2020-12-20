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Зеленский о поддержке Санду: Мне очень симпатична Молдова с таким лидером

Позиция избранного президента Молдовы Майи Санду по войне на Донбассе понятна гораздо больше, чем ее предшественника Игоря Додона, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Санду на выборах президента Молдовы получила поддержку более 57% избирателей
Санду на выборах президента Молдовы получила поддержку более 57% избирателей
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает избранного президента Молдовы Майю Санду и симпатизирует Молдове с таким лидером. Об этом он рассказал в интервью The New York Times 16 декабря. Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что еще до выборов симпатизировал Майе Санду как лидеру, но Украина не могла открыто поддерживать кого-то из кандидатов.

"Я поддерживаю Майю, она это знает. Я говорил ей это и до выборов: какой бы ни был результат, мы вас поддерживаем, мне очень симпатична Молдова в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития. Молдова этого заслуживает", – сказал он.

До того, как Санду стала президентом, она в должности премьер-министра прилетала в Украину.

"Я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму, мне ее позиция по Украине в целом по войне на Донбассе понятна гораздо больше, чем позиция предыдущего президента (Игоря) Додона. […] Больше контактов с другими лидерами власти или прежней власти в Молдове у меня не было по понятным причинам, которые я вам только что объяснил", – пояснил Зеленский.

Санду обещала совершить в Украину свой первый президентский зарубежный визит. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже предложил ей поучаствовать в деятельности Крымской платформы.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%. Инаугурация Санду запланирована на 24 декабря.

Санду 25 ноября сообщала о намерении сразу после инаугурации провести встречи с Зеленским и президентом Румынии Клаусом Йоханиссом.

Теги: Крым, Молдова, Донбасс, Игорь Додон, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
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