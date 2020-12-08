Партия Санду готова выдвинуть вотум недоверия правительству Молдовы

Избранный президент Молдовы Майа Санду подчеркнула, что парламент страны необходимо распустить.

Санду: Другие партии, особенно социалисты, говорят, что тоже хотят досрочных выборов Фото: ЕРА

Партия избранного президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) готова выдвинуть вотум недоверия правительству страны. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

На такой шаг партия пойдет в том случае, если премьер-министр Молдовы Ион Кику не подаст в отставку в ближайшие дни.

Санду при этом подчеркнула, что парламент страны необходимо распустить.

"Если в ближайшие дни не будет отставки правительства, то, скорее всего, коллеги из фракции PAS выдвинут вотум недоверия кабмину. Другие партии, особенно социалисты, говорят, что тоже хотят досрочных выборов, поэтому мы предлагаем им самое простое решение", – подчеркнула Санду.

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Игоря Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.