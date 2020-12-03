Парламент Молдовы без обсуждения в двух чтениях принял законопроект, который ограничит полномочия Санду

Парламент Молдовы на заседании 3 декабря принял законопроект о выводе из подчинения президенту Службы информации и безопасности (СИБ).
Законопроект приняли в двух чтениях и без обсуждения, пишет NewsMaker. Согласно документу, главу СИБ будет назначать парламент на пять лет.
"За" проголосовал 51 депутат. Законопроект подали в парламент депутаты от правящей Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) накануне. Избранная президентом Майя Санду заявила, что этот законопроект – попытка ее предшественника Игоря Додона узурпировать власть, и призвала граждан выходить на протест. Она говорила, что "злоупотребления опротестуют в Конституционном суде".
NewsMaker отмечает, что сегодня у здания парламента собрались несколько сотен человек, протестовавших против принятия законопроекта. Организовала митинг партия Санду PAS, поддержали – представители Нашей партии, Партии национального единства и платформы "Достоинство и правда".
15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.