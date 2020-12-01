Россия против вывода миротворцев из Приднестровья – Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров назвал "безответственным" требование избранного президента Молдовы Майи Санду о выведении с территории Молдовы оперативной группы войск РФ. По словам Лаврова, хранилища боеприпасов, которые в Приднестровье охраняют российские военные, находятся в таком состоянии, что "прекращение контроля за ними чревато серьезными инцидентами".

Россия не сможет принять требование избранного президента Молдовы Майи Санду о выведении российских войск из Приднестровья. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 декабря, отвечая на вопросы журналистов. Об этом пишет пресс-служба МИД РФ.

"Трудно судить, что конкретно имела в виду избранный президент Майя Санду, когда заявляла о необходимости вывода российских миротворцев. Но то, что это едва ли поможет урегулированию и мы сможем принять такое достаточно безответственное требование, – это факт", – сказал Лавров.

По его словам, миротворцы в Приднестровье поддерживают стабильность в регионе.

"Принципиально важно, чтобы там не произошло нового всплеска кровавых столкновений. Именно российские миротворцы в свое время остановили горячую фазу приднестровского конфликта. С тех пор они обеспечивали его сохранение пусть в замороженном, но не смертельно опасном состоянии с точки зрения гибели людей и тех рисков, которые всегда несут боевые действия", – сказал глава МИД РФ.

Он отметил, что хранилища боеприпасов, которые в Приднестровье охраняет оперативная группа российских войск, находятся в таком состоянии, что "прекращение контроля за ними чревато серьезными инцидентами".

Санду 30 ноября заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой. Она предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

По информации ТАСС, в Приднестровье находится около тысячи российских солдат и офицеров. Они задействованы в "миротворческой операции" и охраняют склады, на которых хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов.

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.