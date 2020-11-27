В МИД РФ раскритиковали заявление Санду о намерении вывести из Приднестровья российские войска

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова уверяет, что именно благодаря российскому присутствию в Приднестровье уже 25 лет не идут боевые действия и сохраняется стабильность. Она назвала заявление избранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывода оттуда российских военных подрывом усилий по мирному урегулированию.

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сегодня во время брифинга заявила, что намерения нового президента Молдовы Майи Санду вывести российские войска из Приднестровья подрывают усилия по мирному урегулированию. Брифинг транслировал на странице МИД РФ в Facebook.

"Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы", – отметила Захарова.

Она напомнила, что мандат присутствия российского миротворческого контингента связан с политическими договоренностями об урегулировании конфликта. По мнению представителя российского МИД, "пока до этого далеко".

Захарова утверждает, что именно благодаря российскому присутствию в Приднестровье уже 25 лет не идут боевые действия и сохраняется стабильность.

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, действующего президента Игоря Додона – 42,28%.