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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Санду: У рядовых молдаван разное мнение о Крыме. В Молдове мало украинских СМИ, зато широко представлены российские

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдовы, заявила, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Санду: В Молдове вообще очень мало информации о событиях в Украине
Санду: В Молдове вообще очень мало информации о событиях в Украине
Фото: ЕРА

В Молдове слишком мало украинских СМИ и очень много российских, поэтому у граждан разное мнение по поводу оккупации Крыма Россией. Об этом в интервью "Европейской правде" заявила Майя Санду, победившая на выборах президента Молдовы.

"Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины касательно Крыма. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом. [Рядовые молдаване о Крыме] по-разному думают. Как мы видим в опросах, есть люди, которые разделяют мою точку зрения, и есть те, кто думает иначе. Причина в том, что люди получают информацию из разных источников, от различных СМИ. Надо признать, что в Молдове вообще очень мало информации о событиях в Украине. Присутствие украинских СМИ также очень низкое. Зато российские СМИ очень широко представлены, и есть немало людей, на которых они влияют. Поэтому мы имеем разделение в обществе по отношению к Крыму", – отметила Санду.

По ее словам, она намерена изменить структуру медиа в Молдове.

"Хотя не только о российских СМИ идет речь. Медиа в Молдове часто используют в политических целях – как было во время этой кампании. Политики, чтобы удержаться у власти, пытаются пугать людей – мол, "если не мы, то будет война". С этим мы также планируем бороться. Будем стараться изменить структуру медиа в Молдове, сделать их более независимыми, изменить регулятора и тому подобное", – подчеркнула Санду.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%.

В 2016 году Додон заявил, что е-факто Крым российский, а юридически – непризнанный".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, Молдова, оккупация, аннексия, Майя Санду
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