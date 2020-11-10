В Крыму зафиксировали более 11 тыс. больных COVID-19 – "минздрав" Крыма

За прошедшие сутки в Крыму от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 15 человек.

В Крыму с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 11 157 человек. Об этом 10 ноября сообщило "министерство здравоохранения" Крыма.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в Крыму от коронавируса умерли 15 человек.

"Под медицинским наблюдением находятся 2735 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому 1336 человек, в стационарах – 1311 человек, изолировано в обсерваторы – 88 человек. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 4050 человек, выписано с выздоровлением – 6813", – говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.