В Крыму зафиксировали более 11 тыс. больных COVID-19 – "минздрав" Крыма

В Крыму с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 11 157 человек. Об этом 10 ноября сообщило "министерство здравоохранения" Крыма.
В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в Крыму от коронавируса умерли 15 человек.
"Под медицинским наблюдением находятся 2735 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому 1336 человек, в стационарах – 1311 человек, изолировано в обсерваторы – 88 человек. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 4050 человек, выписано с выздоровлением – 6813", – говорится в сообщении.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.