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Санду: Украине и Молдове нужно активнее взаимодействовать для достижения общей цели – сближения с ЕС

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдовы, заявила, что для вступления в Евросоюз ее стране и Украине необходимо измениться, а также ввести европейские стандарты.

Санду: Я верю, что нам проще делать это вместе
Санду: Я верю, что нам проще делать это вместе
Фото: ЕРА

Украина и Молдова должны активнее взаимодействовать друг с другом, чтобы совместно добиться вступления в Евросоюз. Об этом в интервью "Европейской правде" заявила Майя Санду, победившая на выборах президента Молдовы.

По ее словам, "для государств-соседей естественно иметь хорошие отношения". При этом она подчеркнула, что ее предшественник на посту президента Молдовы Игорь Додон ни разу не посетил Украину за четыре года на должности главы государства.

"Нам нужно активнее взаимодействовать для достижения нашей общей цели – сближения с ЕС. И Молдова, и Украина задекларировали, что однажды мы вступим в Евросоюз. Но для этого нам необходимо измениться, ввести европейские стандарты, построить сильное государство, которое будет преодолевать коррупцию, будет иметь прозрачное управление и высокие стандарты жизни. Я верю, что нам проще делать это вместе... И есть вопросы двусторонней повестки дня, которые мы должны решить", – сказала Санду.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%.

С 2009 года существует проект Евросоюза "Восточное партнерство". Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл Украину ключевым партнером ЕС среди стран "Восточного партнерства".

В мае Совет ЕС одобрил выводы о политике "Восточного партнерства" на период после 2020 года. Совет считает, что "Восточное партнерство" должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами.

Стремление Украины к членству в ЕС закреплено в Конституции страны.

Теги: Украина, Молдова, Евросоюз, Майя Санду
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