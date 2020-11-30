Санду предложила заменить российские войска в Приднестровье на наблюдателей от ОБСЕ

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдовы, выступила за вывод с территории страны российских миротворческих сил, которые находятся в Приднестровье с середины 1990-х.

Избранный президент Молдовы Майя Санду 30 ноября заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой. Об этом пишет ТАСС.

Санду предложила заменить российские войска гражданской миссией под эгидой ОБСЕ. Глава государства сообщила, что продолжит обсуждать выведение российских военных и боеприпасов с территории Молдовы с руководством РФ.

По информации ТАСС, в Приднестровье находится около тысячи российских солдат и офицеров. Они задействованы в "миротворческой операции" и охраняют склады, в которых хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%.

20 ноября Санду в интервью "Европейской правде" заявила, что российские войска должны быть полностью выведены с молдавской территории.

"Я выступаю против федерализации Молдовы, я не поддерживаю варианты, которые предлагали [предшественник на посту президента Молдовы Игорь] Додон с его партией. Потому что они хоть и не делали четких предложений, но говорили о федерализации", – сказала она.

В МИД РФ раскритиковали намерение Санду вывести российские войска.

"Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы", – отметила спикер МИД Мария Захарова.

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.