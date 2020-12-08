КС Молдовы приостановил действие закона, который может ограничить полномочия Санду

Закон, который приостановил Конституционный суд Молдовы, предусматривает, что главу Службы информации и безопасности будет назначать парламент на пять лет. Избранный президент страны Майя Санду говорила, что документ может ограничить ее полномочия.

Конституционный суд Молдовы 7 декабря приостановил действие закона №218 от 3 декабря о выводе из подчинения президенту Службы информации и безопасности (СИБ). Об этом сообщило агентство Moldpres.

Закон, который приостановил КС, предусматривает, что главу СИБ будет назначать парламент на пять лет.

Законопроект подали в парламент депутаты от правящей Партии социалистов Молдовы. Избранный президент страны Майя Санду заявила, что этот документ – попытка действующего президента Игоря Додона узурпировать власть, и призвала граждан выходить на протест. Она говорила, что "злоупотребления опротестуют в Конституционном суде".

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.