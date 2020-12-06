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"Додон пытается поджечь страну". Санду потребовала провести парламентские выборы в Молдове

Избранная президентом страны Майя Санду на акции протеста 6 декабря заявила, что в Молдове нужно полностью менять власть. Досрочные выборы в парламент, по ее мнению, возможны после отставки правительства страны.

Санду (в центре) обвинила Додона в узурпации власти
Санду (в центре) обвинила Додона в узурпации власти
Фото: EPA

В центре Кишинева (столица Молдовы) 6 декабря проходят протесты против правительства Иона Кику (премьер-министр страны) и ситуативной коалиции в парламенте социалистов, депутатов от партии "Шор" и группы Pentru Moldova. Об этом пишет издание NewsMaker

Избранная президентом страны Майя Санду участвовала в акции. Она заявила, что Молдова нуждается в полной смене власти. Для этого необходимы досрочные парламентские выборы. Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке узурпировать власть.

"Обидевшись, что не удалось снова обмануть людей, Додон пытается поджечь страну. Он хочет спровоцировать хаос, усугубить кризис, держать нас в международной изоляции, сделать жизнь людей тяжелее, отомстить им за то, что они проголосовали не за него", – цитирует ее выступление на митинге 6 декабря NewsMaker.

Санду заявила, что фракция Партии социалистов объединилась в парламенте с партией "Шор", чтобы принять законы против людей. Политик считает, что это большинство сформировано из людей, которые служат Додону, а не народу.

Досрочные выборы, по словам Санду, может спровоцировать отставка правительства.

Акция протеста прошла после того, как 3 декабря парламент Молдовы принял законопроект, согласно которому главу Службы информации и безопасности страны будет назначать парламент, а не президент. Санду заявила, что этот законопроект – попытка Додона узурпировать власть, и призвала граждан выходить на протест. 

В Молдове 15 ноября 2020 года прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.

Теги: Молдова, митинг, инаугурация, Кишинев, Игорь Додон, досрочные выборы, Майя Санду
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