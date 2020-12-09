Додон подписал закон, ограничивающий полномочия Санду. Накануне действие закона было приостановлено Конституционным судом

Эксперты по конституционному праву в Молдове утверждают, что в законодательстве не прописано, как действовать президенту с законом, приостановленным Конституционным судом. Действующий президент Игорь Додон подписал такой документ, он ограничивает полномочия избранного президента Майи Санду.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон подписал закон №218 от 3 декабря о выводе из подчинения президенту Службы информации и безопасности (СИБ). Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Додона Кармену Стерпу сообщило 8 декабря издание Publika.md.

7 декабря действие этого закона было приостановлено Конституционным судом государства.

Законопроект подали в парламент депутаты от правящей Партии социалистов Молдовы. Избранный президент страны Майя Санду заявила, что этот документ – попытка действующего президента Игоря Додона узурпировать власть, и призвала граждан выходить на протест. Она также назвала происходящее "злоупотреблением".

Publika.md отмечает, что эксперты по конституционному праву указывают – в законодательстве Молдовы не прописана процедура действий президента в случае, если действие закона приостановлено Конституционным судом.

"Такое в нашей стране происходит впервые", – подчеркнул эксперт Николай Осмокеску.

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.