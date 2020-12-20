Зеленский захотел построить в Украине "Диснейленд" и Голливуд

Построить Голливуд в Украине было бы очень круто, считает президент Владимир Зеленский. Он также высказался за то, чтобы в Украине появился свой "Диснейленд".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании продвинуть Украину в туристическом плане и чтобы на территории страны построили "Диснейленд" и Голливуд. Своими идеями он поделился в интервью The New York Times 16 декабря. Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента Украины.

"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие площадки в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейтах (возврат производителям части затрат на производство фильмов на территории Украины. – "ГОРДОН"). Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки – тоже хорошее направление", – сказал президент.

Зеленский высказал и другое желание – чтобы в Украине появился "Диснейленд".

"Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все. Мне кажется, что планов много", – поделился он своими мыслями.

Мэр Киева Витали Кличко обещал превратить Гидропарк в "Диснейленд" в июле 2016 года. В мае 2017 года утверждал, что ведутся переговоры с компаниями из Кореи, Австрии, Германии и США. В сентябре этого же года он снова поднимал эту идею.