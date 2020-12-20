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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США могут "очень сильно повлиять" на ситуацию с Донбассом и Крымом – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам в нормандском формате по ситуации на Донбассе.

Зеленский: Усилить наши переговоры в нормандской формате мог бы президент Байден
Зеленский: Усилить наши переговоры в нормандской формате мог бы президент Байден
Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты могут способствовать деоккупации Донбасса и Крыма. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил The New York Times в интервью, которое было записано 16 декабря. Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента.

"Журналист спросил, хотелось ли бы Зеленскому, чтобы США играли активную роль в переговорах об урегулировании конфликта с Россией, в частности, должны ли США участвовать в нормандской формате.

"Очень хотел бы. Вы знаете, мы очень не хотим топтаться на месте. ...Донбасс без Украины умирает, поэтому я считаю, что Соединенные Штаты Америки могут очень сильно повлиять. Я считаю, что усилить наши переговоры в нормандской формате мог бы [новоизбранный] президент [США Джо] Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России", – сказал он.

Президент Украины отметил, что США сегодня – "гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны в Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса".

Зеленский считает, что участие Вашингтона важно и в вопросе деоккупации Крыма.

"Я считаю, что однозначно не обойтись без Соединенных Штатов Америки в вопросе Крыма, потому что вопрос Крыма и его деоккупации не находится в повестке дня нормандского формата и Минских соглашений. Шесть лет этот вопрос был в воздухе, и действительно, Европа и Соединенные Штаты Америки опционально делали все возможное, но шаги по деоккупации должен делать соответствующий союз государств, союз лидеров, в котором будет определена карта всех шагов по деоккупации Крымского полуострова", – объяснил глава Украинского государства.

Он подчеркнул, что хотел бы видеть США участником "Крымской платформы" как страну, которая будет одной из ключевых гарантов возврата и деоккупации Крыма.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: США, Крым, Донбасс, переговоры, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, конфликт, война на Донбассе
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