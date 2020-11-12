Украинская делегация в ТКГ считает важным проведение саммита в нормандском формате до конца 2020 года

Саммит "Нормандской четверки" стал бы "мощным импульсом" для подведения итогов проделанной за год работы по урегулированию ситуации на Донбассе, заявила украинская делегация в трехсторонней контактной группе.

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе выступает за проведение до конца 2020 года саммита в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом по итогам заседания ТКГ 11 ноября заявила в Facebook пресс-служба украинской делегации.

"Украинская делегация считает очень важным провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандском формате, которая стала бы мощным импульсом для подведения итогов проведенной за год работы и определения политико-дипломатических путей по дальнейшему выполнению [Минских договоренностей]", – говорится в заявлении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук 5 ноября 2020 года заявил, что Киев хочет, чтобы новая встреча лидеров стран нормандского формата состоялась до конца этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры советников глав стран "Нормандской четверки" 13 ноября в онлайн-формате.